Einbrecher scheitern an Tür

Heidelberg-Weststadt. (pol) Einbrecher versuchten am Samstag in der Zeit zwischen 14.10 Uhr und 10.10 Uhr, in die Wohnung einer 73-Jährigen einzubrechen. Der oder die Täter hebelten kräftig an der Tür zur Wohnung in dem Mietshaus in der Zähringer Straße (Weststadt), scheiterten aber an der stabilen Tür. Diese war nach dem Einbruchsversuch allerdings derart beschädigt, dass die Bewohnerin nur mit Hilfe der Polizei in ihre Wohnung gelangte. Ein Zeuge hatte zwei fremde Frauen im Treppenhaus gesehen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221 / 99-1700 zu melden.

Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim. (pol) Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, im Klausenpfad ein abgestelltes Auto. Der Sachschaden beträgt laut Polizeibericht etwa 2000 Euro. Es entstand ein Kratzer über die gesamte Fahrzeuglänge - womit ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt noch. Zeugen sollen sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221 / 4569-0 melden.

Unfallflucht in der Ringstraße

Heidelberg-Weststadt. (pol) Sachschaden in Höhe von rund 8000 ist die Folge eines Zusammenstoßes von zwei Fahrzeugen in der Ringstraße in Richtung Montpellierbrücke in der Weststadt am Sonntag um 20.45 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrer war rückwärts aus einer Einmündung heraus auf die Ringstraße gefahren und hatte dabei eine 22-jährige Seat-Fahrerin zum Ausweichen gezwungen. Dabei kollidierte sie mit einem 21-jährigen BMW-Fahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Das flüchtige Fahrzeug wird beschrieben als roter Kleinwagen. Zeugen des Vorgangs werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0621 / 174-4140 zu melden.

Geschädigte gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim. (pol) In der Kriegsstraße kam es am Mittwoch gegen 11.15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 86-jährigen Mercedes-Fahrer und mehreren geparkten Fahrzeugen. Der Fahrer, der die Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung befahren hatte, berührte insgesamt drei andere Autos, von denen zwei bei der Unfallaufnahme durch die Polizei bereits weggefahren waren. Der bisherige Unfallschaden wird laut Polizei auf rund 4000 Euro geschätzt. Die unbekannten Geschädigten werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 0621 / 174-4140 in Verbindung zu setzen.