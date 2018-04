Radfahrer übersieht rote Ampel

Ein 45-jähriger Radfahrer prallte am Montag gegen 17 Uhr auf das Auto eines 48-Jährigen. Laut Polizeibericht war der Radler auf der Straße Am Rohrbach in Richtung Karlsruher Straße (Rohrbach) unterwegs, als er eine rote Ampel übersah. Der 45-Jährige stürzte von seinem Rad und verletzte sich leicht. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Einbruch in der Weststadt

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen vergangenem Freitag und Montagabend in ein Haus im Weststädter Hutzelwaldweg ein. Die Eigentümer kehrten erst am Montag aus dem Urlaub zurück und wurden dann von dem Einbruch überrascht. Sie stellten fest, dass die Terrassentür brachial aufgebrochen worden war und die Täter in den Zimmern ihres Hauses alles gründlich durchsucht hatten. Nach den bisherigen Angaben der Opfer erbeuteten die Einbrecher einen Laptop, eine Spiegelreflexkamera inklusive Objektiv, eine Digitalkamera sowie Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Zeugen und Anwohner, die zwischen Freitagmittag und Montagabend in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 / 174-5555 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Radlerin mit 1,6 Promille unterwegs

Gegen 4 Uhr fiel einer Streife des Reviers Mitte in der Nacht zum Dienstag eine Radfahrerin auf, die in entgegengesetzter Richtung auf der Theodor-Heuss-Brücke unterwegs war. Nach Angaben der Polizei benötigte sie für ihre Fahrt die gesamte Breite des Rad- und des Gehwegs und musste sich außerdem bemühen, nicht an das Brückengeländer zu stoßen. Nachdem die Beamten die 19-Jährige stoppten, habe ihnen beim Gespräch eine deutliche Alkoholfahne entgegen geweht. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 1,6 Promille. Auf der Wache musste die Radfahrerin eine Blutprobe abgeben. Sie wird jetzt angezeigt.

Mit 1,3 Promille am Steuer

Ein Heidelberger VW-Fahrer wurde am Montagabend gegen 23 Uhr von einer Polizeistreife an der Ecke Mönchhof-/Lutherstraße (Neuenheim) gestoppt und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von rund 1,3 Promille. Der Mann musste daraufhin mit den Beamten auf die Wache kommen und eine Blutprobe abgeben. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Seinen Führerschein wollte der Mann nicht abgeben, deswegen wurden seine Schlüssel beschlagnahmt.