Vorfahrt nicht beachtet

Heidelberg-Wieblingen. An der Kreuzung der Straße "Am Taubenfeld" mit der Waldhofer Straße in Wieblingen stießen am Sonntag um kurz vor 10 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. Verursacht hat den Unfall laut Polizei eine 43-jährige VW Caddy-Fahrerin, die die Vorfahrt eines VW Touran-Fahrers nicht beachtet hatte. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf mehr als 10.000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

Einbruch im Steinhofweg

Heidelberg-Pfaffengrund. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Sonntag durch ein Fenster in ein Anwesen im Steinhofweg (Pfaffengrund) ein und durchsuchten sämtliche Zimmer. Die Geschädigte schlief laut Angaben der Polizei zur Tatzeit und bekam von dem Einbruch nichts mit. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher verschiedene Schmuckstücke sowie einen Laptop, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Als Tatzeit kommt Samstag, 22.15 Uhr, bis Sonntag, 7.30 Uhr, in Betracht. Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221/3418-0 in Verbindung setzen.

Chinesische Touristen beraubt

Heidelberg-Altstadt. Ein Taschendieb trieb am Sonntagmittag in der Heidelberger Altstadt sein Unwesen. Eine chinesische Reisegruppe hielt sich gegen 13 Uhr an der Bergbahnstation am Kornmarkt auf, als der Rucksack eines Teilnehmers geöffnet, daraus ein Bündel Bargeld sowie die orangefarbene Ledertasche einer weiteren Teilnehmerin gestohlen wurden, berichtet die Polizei. In der Tasche wiederum befanden sich die Ausweispapiere, Kreditkarten, der chinesische Reisepass sowie weiteres Bargeld. Nach Angaben der Geschädigten dürften es sich um rund 2000 Euro sowie weiteren 1000 US-Dollar Bargeld gehandelt haben. Zeugen, die gegen 13 Uhr etwas beobachtet haben, können sich beim Polizeirevier Mitte unter der 06221/99-1700 melden.