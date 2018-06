Radfahrer flüchtet nach Kollision

Heidelberg-Neuenheim. Am Dienstagabend flüchtete ein Fahrradfahrer, nachdem er in der Bergstraße mit einem Auto zusammengestoßen und gestürzt war. Der Unbekannte wollte gegen 23 Uhr vom Philosophenweg in die Ladenburger Straße fahren und hatte an der Kreuzung zur Bergstraße die Vorfahrt einer 48-jährigen Renault-Fahrerin missachtet, die in Richtung Uferstraße unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß mit dem Auto landete er auf der Straße, wo er zunächst benommen liegen blieb. Kurze Zeit darauf stieg er auf sein Herrenfahrrad und fuhr über die Ladenburger Straße davon. An dem Renault entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Radfahrer wird so beschrieben: Er ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und schlank; er hat schulterlange blonde Haare, die zum Zopf zusammengebunden sind; er trug zum Unfallzeitpunkt eine schwarze Jacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Nord unter Telefon 06221/45690.



Autoscheibe eingeschlagen

Heidelberg-Kirchheim. Am frühen Mittwochmorgen, in der Zeit zwischen 4.30 und 5.30 Uhr, schlug ein Unbekannter in der Schwarzwaldstraße, Höhe Heuauer Weg, die Scheibe der Beifahrertür eines Hyundai ein und entwendete einen Rucksack, in dem sich diverse Gegenstände von nur geringem Wert befanden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 06221/34180.



Betrunken auf dem Fahrrad

Heidelberg-Altstadt. Einen betrunkenen Fahrradfahrer stoppte die Polizei am frühen Mittwochmorgen auf dem Neckarstaden. Der Mann fuhr deutliche Schlangenlinien auf seinem Weg in Richtung Theodor-Heuss-Brücke, weshalb die Streife auf ihn aufmerksam wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er sieht einer Anzeige entgegen.



Unfallflucht: Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt. Ein unbekannter Autofahrer streifte am Dienstag zwischen 17 Uhr und kurz nach 18 Uhr beim Vorbeifahren einen in der Marstallstraße geparkten BMW. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Mitte unter Telefon 06221/991700 in Verbindung zu setzen.