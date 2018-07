Einbruch: Zeugen gesucht

Hauptsächlich auf Motorsägen hatten es die Täter abgesehen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Geschäft für Gartengeräte in der Neckarhelle einbrachen. Sie entwendeten sieben Motorsägen der Marke Stihl sowie einen Trennschleifer der gleichen Marke im Gesamtwert von über 7000 Euro. Hinweise: Tel. 06221/45690.

Zwei Totalschäden

Deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte am Freitag gegen 20.15 Uhr ein 37-Jähriger, der mit seinem VW die Hans-Bunte-Straße entlangfuhr. Vor der Kreuzung mit der Hugo-Stotz-Straße stieß er auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Seat Ibiza, beide Fahrzeuge wurden in den Kreuzungsbereich geschleudert. Ein Alkomattest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 2,02 Promille. Er sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Mehrere Alkoholfahrten

Am Samstag wurde um 4.12 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer am Karlstor einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Öffnen der Türe war starker Alkoholgeruch feststellbar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,66. Den gleichen Testwert ermittelte die Polizei bei einem 35-jährigen Heidelberger, der am Samstag um 6.10 Uhr auf der Bergheimer Straße kontrolliert wurde. Am Sonntag mussten auch zwei Frauen ihre Führerscheine abgeben: Gegen 0.30 Uhr wurde eine 32-Jährige aus Leimen in der Marstallstraße kontrolliert und nach einem Alkoholtest, der 1,3 Promille ergab, zur Blutentnahme mitgenommen. Ebenso erging es einer 24-jährigen Frau, die gegen 5.20 Uhr in der Brückenstraße kontrolliert wurde, weil ihr Abblendlicht defekt war. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,6 Promille.

Hyundai verfolgte flüchtenden Opel

Weil er mit 1,8 Promille Alkohol im Blut nicht mehr fahrtüchtig war, geriet am Samstag ein 50-jähriger Opel-Fahrer gegen 20.50 Uhr auf dem Iqbal-Ufer auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Hyundai. Da der 50-Jährige unbeirrt weiterfuhr, wendete der Fahrer des Hyundai und nahm die Verfolgung auf. Auf Höhe der Theodor-Heuss-Brücke überholte er den Flüchtenden und brachte ihn zum Anhalten. Die Polizei nahm ihn dann zur Blutentnahme mit zur Wache, sein zehnjähriger Sohn, der mit im Fahrzeug saß, wurde von einem Bekannten nach Hause gebracht.