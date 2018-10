Zeugen für Praxiseinbruch gesucht



In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Praxis für Kieferorthopädie in der Moltkestraße im Stadtteil Neuenheim eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen laut Polizei medizinische Geräte im Wert von über 50 000 Euro mit. Die Tat könnte im Zusammenhang mit fünf weiteren ähnlichen Einbrüchen in Zahnarztpraxen in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen stehen. Unbekannte hatten dort medizinische Geräte wie Bohrer und Motoren im Gesamtwert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen. Zeugentelefon: 06221 / 45690.

Betrunken Unfall gebaut

Am frühen Freitagmorgen, kurz nach 4.30 Uhr, prallte ein 27-jähriger Peugeot-Fahrer mit voller Wucht in der Eppelheimer Straße (Pfaffengrund) gegen einen geparkten Volvo. Der Sachschaden beträgt rund 15 000 Euro. Bei der Unfallaufnahme musste der Fahrer einen Alkohol-Atemtest machen, das Ergebnis: 1,3 Promille. Daraufhin musste er eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Wem gehört dieses Fahrrad?

Die Polizei sucht den Besitzer eines gestohlenen Fahrrades. In der Nacht zum Donnerstag fiel einer Streife gegen 3.10 Uhr in der Brückenstraße (Neuenheim) ein junger Mann auf, der vom Fahrrad stieg und dieses an eine Hauswand lehnte, als er den Streifenwagen sah, auf. Der Mann wollte mit zwei weiteren Männern davongehen. Die Beamten kontrollierten das Trio. Im Laufe der Ermittlungen gab der 19-Jährige, der betrunken war, zu, das Fahrrad - in der Absicht, es am folgenden Tag wieder zurückstellen zu wollen - vor dem Anwesen Brückenstraße 4 gesehen und sich "ausgeborgt" zu haben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrraddiebstahls ermittelt. Das rosafarbene ältere Damenfahrrad der Marke HSK mit grüner Schildkröten-Hupe, schwarzem Fahrradkorb und "I love HD"-Aufkleber war einst silbern und wurde überlackiert (Foto: Polizei). Rahmennummer: 334790. Der Besitzer sollte sich unter Telefon 06221 / 4569-0 melden.

Ladendiebe wurden geschnappt

Zwei Männer im Alter von 16 und 30 Jahren stehen im Verdacht, am Donnerstag in einer Tankstelle in der Rohrbacher Straße einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Die beiden aus Karlsruhe stammenden Verdächtigen betraten gegen 23.30 Uhr den Verkaufsraum. Als der Tankstellenmitarbeiter bemerkte, dass einer der beiden Spirituosen einsteckte, wurde er bedrängt und mit einem Teleskopschlagstock bedroht. Dann flüchteten beide mit einem weiteren 16-Jährigen, der vor der Tankstelle gewartet hatte, in Richtung Rohrbach. Die Polizei fand das Trio eine halbe Stunde später an der S-Bahn-Haltestelle Weststadt/Südstadt in einer S-Bahn und nahm es vorläufig fest. Bei dem 30-Jährigen wurden ein Teleskopschlagstock und ein Acer-Laptop gefunden, das wohl ebenfalls gestohlen ist. In dem Gerät war der Benutzername "Hüseyn" vermerkt. Die beiden 16-Jährigen hatten Werkzeuge für Autoaufbrüche dabei. Nach Erledigung der Formalitäten kam das Trio, das bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt ist, auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.