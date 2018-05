Heidelberg. Die Polizei fahndet nach einer jüngeren Frau, die am Mittwoch, 20. Juni, zwischen 14 und 16 Uhr mehrere Taschendiebstähle begangen haben soll. Die 1,60 bis 1,65 Meter große Frau, die ein weißes Kopftuch trug, wird verdächtigt, in mehreren Ladengeschäften in der Hauptstraße drei Kundinnen die Geldbeutel aus den Handtaschen gestohlen zu haben.

Eine der Geschädigten konnte den Ermittlern Hinweise darauf geben, wie die Diebin vorgegangen ist: Sie hatte die Kundin offensichtlich gezielt beobachtet und war für einen kurzen Moment direkt neben sie getreten, als sie bemerkte, dass die Frau zum Lesen einer Artikelbeschreibung ihre Brille aus der Handtasche holen musste. Sie stieß die Kundin "aus Versehen" kurz an, versperrte ihr geschickt die Sicht auf die Handtasche und stahl den Geldbeutel, der kurz darauf in einem anderen Ladengeschäft ebenso leer aufgefunden wurde wie die zweier weiterer Diebstahlsopfer. Es fehlte lediglich Geld, insgesamt mehrere hundert Euro. Alle persönlichen Papiere und Geldkarten waren noch da.

Die Taschendiebstähle am Donnerstagmittag zeigen laut Polizei einmal mehr, dass es für Taschendiebstahl-"Spezialisten" ausreicht, wenn Kundinnen in Ladengeschäften ihre Handtasche nur für wenige Sekunden außer Acht lassen. Die Opfer werden immer gezielt herausgesucht und so genau beobachtet, dass ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit genügt, um den Geldbeutel unerkannt stehlen zu können.

Sachdienliche Hinweise zu der verdächtigen Frau nimmt das Polizeirevier Mitte unter Telefon 06221/99-1700 entgegen. (pol/rnz)