Heidelberg. (pol/mün) Gegen einen 18- und einen 22-Jährigen wurde vom Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der 22-Jährige sitzt in Haft, nach dem flüchtigen 18-jährigen Tatverdächtigen wird gefahndet, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die beiden Beschuldigten sollen am 31. März im Heidelberger Stadtteil Kirchheim in ihrer Unterkunft einen 25-Jährigen angegriffen und mit mehrerer Messerstichen sowie -schnitten am Oberkörper verletzt haben. Als ein Bekannter des 25-Jährigen zu Hilfe kam, soll er im Gesicht mit einem Messer verletzt worden sein. Der verletzte 25-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht, so die Ermittler.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.