Mannheim. (pol/mün) Schwer verletzt wurden ein 64-jähriger Autofahrer und seine 59-jährige Beifahrerin bei einem Unfall am Dienstag um 18.15 Uhr in der Friesenheimer Straße in Mannheim. Der Fahrer war nach Angaben der Polizei in Richtung Industriestraße unterwegs, als er nach den bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines Herzinfarkts nach links von der Straße abkam und gegen einen Masten prallte. Die beiden Verletzten wurden an der Unfallstelle durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend mit Rettungsfahrzeugen in Kliniken eingeliefert wo sie stationär aufgenommen wurden. Das Auto wurde total beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.