Heidelberg. Schminkutensilien im Wert von rund 30 Euro ließ am Dienstagnachmittag eine 31-Jährige mitgehen. Sie wurde nach Polizeiangaben beim Diebstahl vom Marktdetektiven in der Kurfürsten-Anlage dabei beobachtet, wie sie mehrere Kosmetikartikel in ihrer mitgeführten Tasche versteckte und ohne die Ware zu bezahlen, den Markt verlassen wollte. Die 31-Jährige, die keine weiteren Angaben macht, ist derzeit ohne festen Wohnsitz. (pol)