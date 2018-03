Heidelberg. Je 1.000 Euro Schaden entstanden an den beteiligten Fahrzeugen, die am Montagvormittag in einen Verkehrsunfall im Klausenpfad verwickelt waren. Eine 77-jährige VW-Fahrerin hatte die Vorfahrt eines ordnungsgemäß fahrenden Lkw-Fahrers nicht beachtet, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Verletzt wurde niemand; beide konnten ihre Fahrt anschließend fortsetzen.