Heidelberg. Ein bewaffneter Mann hat am Sonntag gegen 12.30 Uhr die Filiale eine Bäckerei in der Pleikartsförsterstraße in Heidelberg-Kirchheim überfallen. Wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte, bedrohte der Täter die Verkäuferin mit einem Revolver. Er raubte mehrere Hundert Euro aus der Kasse und flüchtete zu Fuß in Richtung Pleikartsförsterstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang erfolglos.

Der Mann, der laut Polizei "insgesamt einen ungepflegten Eindruck machte", wird wie folgt beschrieben: Zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, schlank, hatte einen Dreitagebart, sprach Kurpfälzer Dialekt, war bekleidet mit hellblauer Jeanshose, grau-grünen Parka, Stiefel oder Boots. Er hatte sein Gesicht mit einem dunkelgrünen Turbanschal maskiert und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Hinweise znimmt die Polizei unter Telefon 06221/99-2421 entgegen. (pol/RNZ)