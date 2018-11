Heidelberg. Eine Flasche Wodka verstaute am Mittwochmorgen, 1. Februar, ein 15-Jähriger aus Leimen in seiner Jackentasche und passierte den Kassenbereich eines Marktes in der Breslauer Straße. Dabei wurde er laut Polizei beobachtet und auf sein Tun angesprochen. Zunächst stritt der Jugendliche alles ab, rückte nach mehrmaliger Aufforderung die Flasche heraus und versuchte zu flüchten. Zwei Marktangestellte sowie ein Kunde hielten den renitenten Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei dem Gerangel fiel ein Angestellter zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. In seinem Rucksack wurde eine weitere Flasche aufgefunden und einbehalten. (pol)