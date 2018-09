Heidelberg. Zeugen für einen Vorfall, der sich am Mittwoch, 4. April, gg. 11.20 Uhr in der Bismarckstraße in Höhe der Badischen-Beamtenbank ereignet hat, sucht die Polizei.

Der Fahrer eines Jaguars mit HD-Kennzeichen fuhr von der Bismarckstraße rückwärts auf den Geh-/Radweg, den zu diesem Zeitpunkt eine 61-jährige Radfahrerin benutzte. Diese erkannte die Situation, bremste ab, sprang vom Sattel, konnte jedoch nicht verhindern, dass eine Bleikristallvase und verschiedene Kleidungsstücke aus dem Gepäckkorb fielen. Die Vase ging dadurch zu Bruch.

Die Geschädigte sprach den Jaguar-Fahrer nach Verlassen der Bank an. Dieser entgegnete, dass es sich nicht um einen Radweg handele und fuhr laut Polizeiangaben einfach davon. Das Kennzeichen liegt der Polizei vor. Mögliche Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Frau, die die Scherben der Blumenvase einsammelte, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/99-1870 zu melden.