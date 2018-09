Heidelberg-Neuenheim. (pol/rl) Eine 16-jährige Schülerin der Kepler-Realschule wurde am Freitagmittag von einem Auto erfasst, als sie gegen 11.45 Uhr die Mönchhofstraße in Höhe der Keplerstraße überqueren wollte. Die Fußgängerin fiel zu Boden, der Autofahrer hielt an und erkundigte sich durch das offene Seitenfenster nach dem Wohlbefinden der jungen Frau. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Die unter Schock stehende Schülerin wurde zunächst in der Keplerschule betreut und durch Rettungskräfte in die Chirurgie gebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem vermeintlichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.