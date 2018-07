Heidelberg. Die Insassen eines VW Lupo wurden bei einem Unfall am Montag, 8. Juli, um 7.15 Uhr auf der B 37/Am Hackteufel leicht verletzt. Der 51-jährige Fahrer hatte nach Polizeiangaben an einer roten Ampel in Höhe des Karlstors angehalten. Eine nachfolgende 76-jährige Autofahrerin krachte durch Unachtsamkeit mit ihrem VW Golf ins Heck des VW Lupo. Dabei zogen sich der Fahrer sowie die 52-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Am Lupo entstand Totalschaden, der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 9000 Euro geschätzt und beide Autos wurden abgeschleppt. (pol)