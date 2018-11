Heidelberg. Zwei Personen wurden bei einem Unfall am Donnerstag, 20. Juni, um 13.30 Uhr in der Wilhelmsfelder Straße verletzt. Eine 27-jährige Sprinter-Fahrerin war auf den verkehrsbedingt stehenden Audi eines 36-Jährigen aufgefahren. Nach Polizeiangaben wurde der Audi durch die Wucht des Aufpralls auf den Ford einer 49-Jährigen aufgeschoben. Der Audifahrer sowie die Fordfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 36-Jährige musste mit einem Krankenwagen in eine Klinikambulanz gefahren werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro. (pol)