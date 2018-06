Heidelberg. (pol) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 15 Uhr an der Kreuzung Baumschulenweg / Speyerer Schnauz. Ein 42-jähriger Opelfahrer überholte laut der Polizei an der Kreuzung eine gerade nach links abbiegende Arbeitsmaschine der Stadtgärtnerei Heidelberg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Opelfahrer und der 45-jährige Fahrer der Arbeitsmaschine schwer verletzt wurden. Sie mussten mit Krankenwagen in Klinken gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurden. Es entstand Sachschaden von über 20 000 Euro. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Baumschulenweg musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden.