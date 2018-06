Heidelberg-Altstadt. (pol/rl) Zu einer Schlägerei unter Schülern kam es in einer Discothek in der Bergheimer Straße am späten Freitagabend. Gegen 22.50 Uhr wurden zwei 18-Jährige im Bereich der Toiletten von drei Unbekannten bedrängt. Ein Großteil der Beteiligten war start betrunken. Sodann gingen zwei junge Männer auf den 18-Jährigen am Pissoir Stehenden zu und einer der Beiden schlug mehrfach auf ihn ein. Derzeit ermittelt die Polizei gegen einen 16-jährigen Pfälzer.

In der Hauptstraße kam es dann gegen 1.10 Uhr zu einem weiteren Zwischenfall: Als zwei junge Männer die Hauptstraße entlang liefen, wurden sie in Höhe der Grabengasse von drei Unbekannten angerempelt wurden. Aus dem zunächst verbal ausgetragenen Streit entwickelte sich ein Gerangel und schließlich eine Schlägerei.

Auch gegenüber der eintreffenden Polizeistreife wurden die drei Angreifer aggressiv, sodass die Polizei weitere Streifen zur Verstärkung rief. Erst unter Anwendung von Zwang konnte die Situation bereinigt werden. Gegen das aggressive Trio ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.