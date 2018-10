Heidelberg. Zwei Männer im Alter von 26 und 35 Jahren wollten am Freitagabend in einem Imbiss in der Kurfürstenpassage ihr selbst mitgebrachtes Getränk trinken. Deswegen verwies sie der Inhaber des Geschäftes aus den Räumen. Laut Polizei kam es dabei zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der 35-jährige "Gast" mit einer Bierflasche auf den 36 Jahre alten Imbissbetreiber und seinen gleichaltrigen Mitarbeiter einschlug. Bei der Abwehr der Schläge zogen sich beide Schnittwunden an den Händen zu. Die beiden Täter flüchteten zu Fuß, konnten aber kurz nach der Tat von einer Polizeistreife im Bereich des Hauptbahnhofes gefunden werden. Beide werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (pol)