Heidelberg. (pol/mün) Mehrere Fahrgäste der Buslinie 33 wurden am Donnerstagnachmittag von zwei Männern bedroht und beleidigt. Nach Angaben der Polizei zückten die beiden25 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen gegen15.30 Uhr ein Messer, bedrohten die Busgäste und und berührten mehrere Frauen in unsittlicher Weise. Der Busfahrer verständigte die Polizei, die die beiden an der Haltestelle Kurfürstenanlage vorläufig festnahm. Bei der Durchsuchung wurde Diebesgut im Wert von über 250 Euro, darunter hochprozentiger Alkohol und Elektroartikel, gefunden. Die Beute soll von einem Ladendiebstahl am gleichen Tag in einem Einkaufsmarkt in Rohrbach stammen. Die Ermittlungen wegen Diebstahls, Bedrohung und sexueller Beleidung dauern an.