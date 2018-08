Heidelberg. Zwei Leichtverletzte und rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstag gegen 15 Uhr im unteren St.Nikolausweg. Eine 42-Jährige aus Mauer war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Heidelberg unterwegs und bremste am Ende einer Ausbuchtung auf der schmalen und übersichtlichen Gefällstrecke ab, um einem entgegenkommenden 59-jährigen Nissan-Fahrer die Weiterfahrt in die Ausbuchtung zu ermöglichen. Aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands fuhr ein Mann aus Leimen nach Polizeiangaben mit seinem Opel Astra auf den bereits wartenden VW eines 47-Jährigen auf, was zur Folge hatte, dass der VW auf das Fahrzeug der 42-Jährigen geschoben wurde und gleichzeitig noch den entgegenkommenden Nissan streifte.

Durch den Zusammenstoß wurden die beiden 31 und 47 Jahre alten Insassen des VW leicht verletzt und vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Drei der vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Bergung der Fahrzeuge mussten bis um 16.45 Uhr verkehrslenkende Maßnahmen getroffen werden. (pol)