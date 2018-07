Heidelberg. (pol/mün) Ein 22-Jähriger suchte am Sonntagmorgen Streit in der Rohrbacher Straße in der Heidelberger Stadtmitte. Nach Angaben der Polizei feindete er zunächst verbal einen 27-jährigen Passanten an, schlug diesen dann nieder und traktierte den Kopf des am Boden Liegenden weiter mit Schlägen und Tritten. Ein Zeuge des Vorfalls verfolgte den hierauf flüchtenden Täter und holte ihn im Bereich der Plöck ein. Obwohl der Flüchtende auch auf den Zeugen einschlug, gelang es diesem, ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei festzuhalten. Den alkoholisierten 22-jährigen erwarten nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung.