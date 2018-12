Heidelberg. (pol/rl) Beim Beschädigen von Wahlplakaten wurde am Sonntag gegen 0.35 Uhr ein 25-jähriger aus dem Rhein-Neckar-Kreis in der Hauptstraße beobachtet. Insgesamt wurden sieben Wahlplakate der Partei "Die Linke" in Mitleidenschaft gezogen. Der Täter stand mit mehr als 1,6 Promille unter Alkoholeinwirkung.