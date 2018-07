Heidelberg. (pol/ar) Schon zum zweiten Mal in kurzer Zeit wurde die Marie-Curie-Schule im Wieblinger Weg von Einbrechern heimgesucht. Nach Angaben der Polizei, brachen diesmal die unbekannten Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 2./3. Juni, zwischen 19.30 und 7.45 Uhr ein. Sie hebelten ein Fenster der Schule auf. In der Folge entwendeten sie vier Apple-Computer im Wert von rund 5000 Euro. Den Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd, 06221/34180, entgegen.