RNZ. Am Donnerstag kamen mehrere Passanten im Schumachergewann im Stadtteil Wieblingen einer Seniorin zu Hilfe und vereitelten einen Taschendiebstahl. Die 78-Jährige wurde laut Polizei gegen 12.40 Uhr vor einem Supermarkt von einem 27-Jährigen in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen entwendete ein Komplize die Geldbörse der alten Dame aus deren Handtasche. Als die Seniorin dies bemerkte, rief sie um Hilfe. Laut Polizei eilten daraufhin sofort mehrere couragierte Helfer herbei. Diese konnten den 27-Jährigen dann auch bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Dem unbekannten Mittäter gelang dagegen die Flucht, bei der er jedoch eine Einkaufstasche, in der sich auch der Geldbeutel der Seniorin befand, zurück ließ.

Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Zu den Tatvorwürfen und der Identität des Flüchtigen schwieg er. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dieser unter Telefon 06221/34180 in Verbindung zu setzen.