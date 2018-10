Heidelberg-Wieblingen. (pol/rl) Schwer verletzt wurde ein 46-jähriger Auto-Fahrer bei einem Unfall am Mittwochmorgen um 10.50 Uhr an der Einmündung des Grenzhöfer Wegs zur Umgehungsstraße Wieblingen. Der 59-jährige Fahrer eines VW-Transporters war vom Grenzhöfer Weg eingebogen und rammte dabei den Ford des 46-Jährigen, der auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Heidelberg unterwegs war. Der Ford-Fahrer wurde per Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 59-Jährige Transporter-Fahrer wurde leicht verletzt.