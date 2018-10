Heidelberg-Weststadt. (pol/sfa) Ein Rottweiler biss eine 86-jährige Frau am Samstagnachmittag. Der angeleinte Hund war mit seinem Herrchen gegen 13.55 Uhr von der Häusserstraße kommend in der Kaiserstraße unterwegs. Als sie die 86-jährige Frau passieren wollten, biss der Rottweiler plötzlich die Frau in den Arm. Die Rentnerin und ihre 76-jährige Begleiterin forderten daraufhin den Mann auf, stehen zu bleiben. Der Mann ignorierte dies und ging weiter.

Die 86-Jährige ging daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus, um ihre Verletzung behandeln zu lassen. Der Halter des Rottweiler soll etwa 50 bis 55 Jahre alt sein, ist rund 1,80 Meter groß, schlank und hat mittelblonde Haare. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700 entgegen.