Heidelberg. (pol/mün) Polizeibeamte fanden bei einer Autokontrolle am Donnerstag in Heidelberg Kosmetikartikel im Wert von 2000 Euro. Nach Angaben der Polizei fuhren die die beiden 25 und 19 Jahre alten Männer gegen 16.30 Uhr mit ihrem Auto in der Schurmannstraße. Bei der Kontrolle fanden die Beamten im Motorraum einen prall gefüllten Rucksack und zwei volle Plastiktüten. Der Inhalt der Fracht bestand

aus Kosmetikartikelnim Wert von etwa 2000 Euro. Im Navigationsgerät der beiden jungen Männer waren mehrere Adressen einer Drogeriekette eingespeichert. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Gegen die beiden Männer wird wegen des Verdachts des

Diebstahls und der Hehlerei ermittelt.