An seinen 51. Geburtstag wird sich der Fahrer eines Ford noch lange erinnern. Er war am Freitag um 2.20 Uhr bei ausgeschalteter Ampelanlage von der Henkel-Teroson-Straße nach links in die Eppelheimer Straße eingebogen und hatte dabei die Vorfahrt eines 44-jährigen Opel Corsa-Fahrers missachtet.