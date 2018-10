Heidelberg. Vier leicht Verletzte und ein Sachschaden von rund 2000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Freitag gegen 11.50 Uhr auf der Sofienstraße in der Heidelberger Innenstadt.

Nach Polizeiangaben fuhr ein Bus der Linie 33 auf dem linken Fahrstreifen der Sofienstraße, vom Adenauerplatz kommend in Richtung Bismarckplatz. Auf Höhe der Plöck wechselte ein bislang noch nicht bekannter Autofahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen und zwang den 58-jährigen Busfahrer zu einer Gefahrenbremsung, wie es die Polizei formuliert.

Hierdurch stießen zwei stehende Fahrgäste gegen Abtrennscheiben, die dann zerbarsten. Ein weiterer stehender Fahrgast zog sich bei der Vollbremsung Prellungen zu und eine weitere Frau stürzte und erlitt Schnittverletzungen durch Glasscherben.

Die vier Verletzten wurden allesamt zur ambulanten Behandlung in Heidelberger Kliniken eingeliefert. Am Bus entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Zeugen zu dem Vorfall sollen sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Rufnummer 06221/991870 melden. (pol)