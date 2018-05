Heidelberg. (pol/rl) Ein Straßenschild auf die Speyerer Straße geworfen haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag. Das Schild wurde laut Polizeibericht aus der Verankerung gerissen und in Höhe des Diebswegs auf die Fahrbahn der Speyerer Straße in Richtung Schwetzingen geworfen.

Kurz vor Mitternacht fuhr ein 18-jähriger Autofahrer über das Schild, wodurch sein Wagen beschädigt wurde. Dem 18-Jährigen zufolge fuhren danach noch weitere Fahrzeuge über das Verkehrszeichen. Allerdings fuhren diese alle weiter. Möglicherweise wurden weitere Fahrzeuge beschädigt, aber der Besitzer haben es noch nicht bemerkt.

Hinweise auf den oder die Täter und weitere Geschädigte wenden sich bitte an das Polizeirevier Heidelberg Süd unter der 06221/3418-0.