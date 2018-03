Heidelberg. (pol/mün) Zwei Frauen erlitten bei einem Unfall an der Auffahrt zur Ernst-Walz-Brücke am Mittwochmorgen glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei wollte eine 73-jährige Polo-Fahrerin gegen 7.20 Uhr vom Iqbal-Ufer links zur Ernst-Walz-Brücke abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Corsa-Fahrerin aus Mannheim, die ihr ordnungsgemäß entgegenkam. Beide Frauen zogen sich leichte Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung durch den Notarzt in Krankenhäusern weiterbehandelt werden mussten. Die Fahrzeuge waren mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden soll bei 10.000 Euro liegen. Nach der Unfallaufnahme und Beseitigung der Autos konnte der Verkehr kurz nach 8 Uhr wieder freigegeben werden.