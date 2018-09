Heidelberg. (pol/abs) Ein Unbekannter stahl am Sonntagvormittag zwischen 8 und 11 Uhr einen VW Touran im Wert von 25.000 Euro. Das Auto gehörte einer Mietwagenfirma in der Bergheimer Straße. Während es gereinigt wurde, hatte man den Originalschlüssel auf dem Fenstersims deponiert, wo ihn der Dieb offenbar entdeckte. Er nutzte die Gelegenheit, brachte den Schlüssel an sich und entwendete den Wagen.

Das Kennzeichen des Touran lautet HH-VX 7031. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/1745555 entgegen.