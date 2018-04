Heidelberg. (pol/mün) Am frühen Mittwochmorgen, kurz nach 2 Uhr, entzündete ein bislang unbekannter Täter in der Hauptstraße eine größere Menge Kartons, die unmittelbar vor einem Bekleidungsgeschäft zur Abholung abgelegt worden waren. Durch die starke Hitze wurden die Schaufensterscheibe beschädigt und durch den Rauch, der in das Geschäft zog, die Bekleidungsteile in Mitleidenschaft gezogen.

Anwohner und Mitarbeiter einer Gaststätte in der Nachbarschaft versuchten erfolglos, die bis zu 1,5 Meter hohen Flammen mit Wasser zu löschen. Erst der alarmierten Feuerwehr gelang es den Brand zu beenden. Der Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/991700 melden.