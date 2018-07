Heidelberg. (pol/ar) Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen in der Heinrich-Zille-Straße abgestellten VW-Golf. Nach Angaben der Polizei liegen Schäden am Kotflügel sowie an den Lichtern des Golfs vor. Die Geschädigte parkte ihren VW am Samstag und stellte die Beschädigungen am Montagmorgen fest. Nach Auskunft einer Werkstatt beträgt der Schaden 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel. 06221/4569-0, entgegen.