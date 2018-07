Heidelberg/Bogota. Zum wiederholten Male erlebten die Benutzer zweier Geldautomaten in Heidelberg eine böse Überraschung. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich Unbekannte zunächst Zugang zu den Bankdaten von rund 1200 Kunden der Badischen Beamtenbank in den Filialen Bismarckstraße und Dossenheimer Landstraße verschafft. In Bogota/Kolumbien waren anschließend von derzeit 16 bekannten Personen Geldbeträge von umgerechnet bis zu 4000 Euro abgehoben worden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei derzeit circa 25.000 Euro.

Nach den ersten Ermittlungen des Betrugsdezernats der Kripo hatten alle Geschädigten zwischen Samstag, 20. Oktober, dem 3. November mit ihren Scheckkarten an den Geldautomaten in den Bankfilialen Bargeld abgehoben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter vornehmlich an den Wochenenden des betreffenden Zeitraumes zunächst an der Zugangskontrolle der Eingangstüren "Skimming-Aufsätze" angebracht hatten, um so an die Daten der Kunden zu kommen. Darüber hinaus war an den Geldautomaten offenbar zusätzlich versteckte Kameraleisten angebracht worden, von denen aus die PIN-Eingaben der Abheber aufgezeichnet worden sind. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06221/99-2421 entgegen. (rnz/pol)