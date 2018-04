Heidelberg-Kirchheim. (RNV/pad) Wegen des traditionellen Kirchheimer Sommertagszugs am Sonntag, wird die Buslinie 33 ab etwa 13.30 Uhr in beide Richtungen über die Pleikartsförsterstraße umgeleitet. Die Haltestellen Mathilde-Vogt-Haus und Alfred-Jost-Straße können zu dieser Zeit nicht angefahren werden. Ersatzweise halten die Busse der Linie 33 während des Umzugs in beiden Richtungen am Straßenrand in Höhe der Straßenbahnstelle Kirchheim Rathaus.