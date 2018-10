Heidelberg: (pol) Der Nachtportier eines Hotels in der Rohrbacher Straße wurde überfallen. Laut Polizeibericht betraten am Freitagmorgen, den 29. November, gegen 02.10 Uhr zwei bislang unbekannte Männer die Lobby des Hotels und forderten von dem 66-jährigen Portier unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Geldes. Sie erbeuteten einige hundert Euro und flüchteten anschließend in Richtung Gaisbergstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Männern blieb bisher ohne Erfolg.

Zur Beschreibung ist lediglich bekannt, dass beide Täter schwarz gekleidet und maskiert waren. Sie waren ca. 180 – 185 cm groß. Einer der Täter trug eine dunkle Stoffhose mit weißen Streifen. Außerdem hatten sie Handschuhe an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heidelberg, Tel. 06221/992421, in Verbindung zu setzen