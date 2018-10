Heidelberg. (pol/mün) Ein 31-jähriger Fahrgast einer Straßenbahn wurde am Freitag, 21. Februar, in Heidelberg-Rohrbach von mehreren Jugendlichen überfallen, wie die Polizei erst jetzt mitteilt. Der Mann aus Eberbach stieg gegen 21.48 Uhr in die Linie 24 an der Haltestelle Rohrbach-Süd in Richtung Hauptbahnhof ein. Nach seinen Angaben war in der Bahn eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren, die ihm seinen Geldbeutel mit 20 Euro Bargeld und seine Tragetasche abnahmen. Als er kurz vor der Haltestelle Hauptbahnhof seine Sachen zurückverlangte, wurde er von hinten umklammert, festgehalten und mit körperlicher Gewalt daran gehindert, Portemonnaie und Tasche wieder an sich zu nehmen, heißt es im Polizeibericht. Nach Öffnen der Türen stießen ihn die Jugendlichen aus der Bahn und flüchteten.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall - sie können sich bei der Kriminalpolizeiinspektion 2 unter der Rufnummer 0621/174-5201 melden.