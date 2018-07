Heidelberg. (pol/mare) Ein Rauschgifthändler ist der Heidelberger Polizei ins Netz gegangen. Der 33-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidiums Mannheim am Freitag mitteilten.

Wochenlange intensive Ermittlungen der Beamten des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben demnach zur Identifizierung des Dealers geführt. Somit konnte ein Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erwirkt werden.

Er steht in Verdacht, mit größeren Mengen Rauschgift gehandelt zu haben. Bei einer Durchsuchung der Unterkunft des Mannes im Kirchheimer Weg am 20. April wurde eine Menge von mehr als

100 Gramm Marihuana sichergestellt. Die Drogen soll der 33-Jährige in einem leerstehenden Zimmer versteckt haben. Er wurde daraufhin verhaftet.

In der Zelle zeigte sich der Verdächtige renitent, indem er seinen Kopf gegen Zellenwände schlug, verletzt wurde er hierbei nicht. Letztlich mussten dem Mann Hand- und Fußfesseln angelegt werden.

Der Tatverdächtige wurde der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen ihn wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge bei bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr erlassen. Die Ermittlungen werden vom Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Heidelberg geführt.