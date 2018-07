Heidelberg. (pol/mün) Die Masche ist immer die gleiche und diesmal traf es einen 74-jährigen Touristen aus Wuppertal. Zwei Frauen hatten den Mann am Sonntag kurz vor 12 Uhr in der Hauptstraße angesprochen und um eine Spende gebeten, wie die Polizei mitteilt. Nachdem der 74-Jährige seine Geldbörse geöffnet hatte und etwas Kleingeld herausnehmen wollte, griff eine der Frauen in den Geldbeutel und zog zunächst unbemerkt 300 Euro in Scheinen heraus. Als der Mann den Diebstahl doch bemerkte, sah er noch, wie die beiden Frauen in einen blauen VW-Passat mit spanischem Kennzeichen einstiegen und flüchteten. Anschließend informierte er die Polizei, aber eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die beiden Frauen waren etwa 40 Jahre alt, hatten dunkle Haare und waren auffallend klein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Rufnummer 06221/991700 entgegen.