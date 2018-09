Heidelberg-Altstadt. (pol) Mit dem sogenannten "Jacke-Jacke-Trick" hat ein Trickdieb am Donnerstagnachmittag in einem Café in der Hauptstraße den Gelbeutel eines 26-Jährigen entwendet. Ein anderer Gast, der zwischen 14:30 und 15 Uhr am Tisch nebenan saß, hatte einen Mann bemerkt, der sich kurz hinter den 26-Jährigen setzte und seine Jacke über die seines Opfers legte. Dabei entwendete er vermutlich die Geldbörse und verließ anschließend das Café.

Der mutmaßliche Dieb soll etwa 40 Jahre alte Mann soll rund 1,80 Meter groß sein. Er hatte kurze, dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart und trug dunkle Kleidung. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700 entgegen.