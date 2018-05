Heidelberg. Mit leichten Verletzungen wurde eine 21-jährige Studentin am Mittwochnachmittag in eine Klinik eingeliefert.

Die junge Frau hatte laut Polizei kurz nach 15 Uhr im Institut für organische Chemie der Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld, einen Versuch zur Substratsynthese durchgeführt, in deren Folge es in einem Glasbehälter zu einer chemischen Reaktion zwischen mehreren Inhaltsstoffen kam und der Glaskubus förmlich explodierte. Dabei verätzte sich die Studentin leicht im Gesicht und an den Armen. Wieso es zu dieser chemischen Reaktion kam, steht noch nicht fest. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war mit einem Gefahrgutzug im Einsatz und führte Schadstoffmessungen im Institut durch. Durch das verspritzte Jodgemisch wurde das Labor stark verunreinigt. Ob dadurch ein Sachschaden entstanden ist, steht bislang noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. (pol)