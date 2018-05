Heidelberg-Kirchheim. (pol/rl) Eskaliert ist am späten Mittwochnachmittag ein Streit zwischen zwei 70 und 77 Jahre alten Männern in einer Kirchheimer Kleingartenanlage. Die beiden Kontrahenten waren gegen 18 Uhr - zum wiederholten Male - verbal aneinander geraten. Als der 77-Jährige eine Machete in der Hand seines Gegners bemerkte, bewaffnete er sich mit einer Spitzhacke, die er zur Verteidigung vor sich hielt. Daraufhin schlug der 70-Jährige mit der Machete gegen den Pickel. Der 77-Jährige bekam es mit der Angst zu tun, ließ die Hacke fallen und flüchtete.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd stellten bei dem 70-jährigen Macheten-Träger deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.