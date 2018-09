Heidelberg. (pol/mün) Bei einem Verkehrsunfall im Heidelberger Stadtteil Kirchheim wurde am Montagnachmittag eine 56-jährige Smart-Fahrerin leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei bog die Frau gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Ilse-Krall-Straße bei Rotlicht nach links auf die Schwetzinger Straße ein. Dort kollidierte sie mit einer Straßenbahn der Linie 26, die ebenfalls in Richtung "Spinne" unterwegs war.

Bei dem Zusammenprall wurde die Frau verletzt, am Smart entstand Totalschaden; der Triebwagen der Straßenbahn wurde ebenfalls beschädigt. In der Straßenbahn befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls rund 100 Fahrgäste, die zum Glück nicht verletzt wurden.

Der Schienenverkehr der Linie 26 war in Richtung Kirchheim-Mitte für rund 30 Minuten unterbrochen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 10.000 Euro.