Heidelberg. (pol/rl) Drei Jugendliche haben an der Haltestelle "Orthopädie" in der Schlierbacher Landstraße am Samstagabend gegen 21.15 Uhr einen Zigarettenautomat aus der Halterung gerissen und durch Fußtritte beschädigt. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die drei in Richtung der S-Bahn-Haltestelle. Einen 13-jähriger Heidelberger konnten die Beamten festhalten, die beiden anderen übersprangen das Gleisbett und entkamen. Zeugen des Vorfall setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter der 06223/9254-0 in Verbindung.