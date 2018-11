Heidelberg. (pol/rl) Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Bismarckplatz kam es am frühen Sonntagmorgen. Die Polizei traf mit mehreren Streifenwagen gegen 1.30 Uhr vor Ort ein. Dort zählten die Beamten rund 30 Personen, die an einem Gerangel beteiligt waren. Als sie die Beamten sahen, flüchtete ein Großteil in alle Richtungen vom Platz.

Zwei Männer und eine Frau im Alter von 17 bis 20 Jahren blieben leicht verletzt zurück. Sie erklärten, dass die Schlägerei bereits in einer Straßenbahn begonnen hatte und sich dann der Ankunft am Bismarckplatz nach draußen verlagert hätte. Einer der Schläger soll etwa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, dünn sein und schwarze, kurze Haare haben. Er trug ein rotes Oberteil, Bluejeans und rote Schuhen. Ein Mittäter soll eine grüne Jacke getragen haben.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon: 06221/99-1700.