Heidelberg. (pol/mün) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 1.45 Uhr zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Den Anfang nahm die Auseinandersetzung laut Polizei zunächst in einer Kneipe in der Heidelberger Altstadt. Dort standen beide Personengruppen im Alter zwischen 21-30 Jahren an der Bar und nach gegenseitigem anrempeln und ersten Faustschlägen wurden die Beteiligten kurzerhand durch den Wirt des Feldes verwiesen. Auf der Straße angekommen ging man sofort mit Faustschlägen aufeinander los. Auch Schlichtungsversuche wurden im Keim erstickt, indem diese ebenfalls mit Faustschlägen belohnt wurden, schreibt die Polizei. Die Streithähne konnten erst durch die hinzugerufenen Beamten getrennt werden. Kleinere Blessuren wurden durch die Sanitäter vor Ort versorgt. Ein Beteiligter hat sich vermutlich den Daumen gebrochen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.