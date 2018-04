Heidelberg. (pol/eka) Den Rollstuhl einer 56-Jährigen haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 18 Uhr und 12 Uhr, im Frühlingsweg geklaut. Wie die Unbekannten das vor der Garage des Anwesens geparkte Fahrzeug im Wert von rund 7.000 Euro entwenden konnten, ist der Polizei nicht bekannt. Der Rollstuhl der Firma Küschall hatte einen elektrischen Zusatzantrieb, war schwarz-grau mit orangenen Reflektoren in den Speichen und hatte einen Joystick in der Armlehne. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefonnummer 0 62 21/3 41 80 zu melden.